”Gud er trans”: Katolsk kirke i USA vækker opsigt med kunstudstilling

Et særlig arrangement i en amerikansk romersk-katolsk kirke har vakt opsigt blandt kirkegængere og besøgende, beretter flere amerikanske medier såsom Fox News.

Kirken Church of St. Paul the Apostle, der er bosiddende på Manhattan i New York, har nemlig lagt lokaler til en ny kunstudstilling, kaldet "God is Trans: A Queer Spiritual Journey". Som navnet antyder, portrætterer udstillingen, der er skabt af kunstneren Adah Unachukwu, Gud som transkønnet, og ifølge Fox News har udstillingen til formål at vise sammenhængen mellem tro og kønsidentitet.

Beslutningen om at lade sådanne kunstværker blive udstillet i en katolsk kirke vækker ikke ligefrem begejstring hos alle kirkegængere.

"Kirken burde ikke promovere det. Jeg forstår godt, at der findes transkønnede mennesker. Og jeg beder for alle mennesker, men nok er nok," fortæller en anonym kirkegænger til avisen New York Post.

Andre besøgende, såsom 80-årige Cherri Ghosh, er omvendt positivt indstillet over for kunstværkerne.

"Jeg forstår ikke kunsten, men kirken er meget liberal, og derfor elsker jeg denne kirke så meget," siger hun til avisen og tilføjer:

"De følger virkelig med tiden, når andre ikke gør."

Lang tradition for tolerance

Kirken Church of St. Paul the Apostle er kendt for at være progressiv og moderne, især når det kommer til synet på LGBT+-personer.

Således har kirken sin egen app og et særligt tilbud til LGBT+-sognebørn, der på sociale medier som Instagram og Facebook med jævne mellemrum har opslag om kommende LGBT+-venlige arrangementer og mærkedage.

Kirken er også, som avisen The New York Times tidligere har beskrevet, én blandt flere katolske kirker i New York, der byder LGBT+-personer velkomne og stabler gudstjenester og mindehøjtideligheder på benene, der har fokus på køn og seksualitet.

Church of St. Paul the Apostle har længe haft en tradition for at arrangere progressive arrangementer og gudstjenester. Men kunstudstillingen kan have overtrådt en grænse hos andre katolikker. Billedet viser kirken udefra. Foto: Wikimedia Commons.

The New York times beskriver også, at New Yorks katolske ærkebispedømme i længere tid har accepteret Church of St. Paul the Apostles LGBT+-arrangementer på trods af, at den amerikanske organisation for katolske biskopper i 2019 udtalte sig kritisk om "kønsideologi" - et begreb, der er også er blevet brugt af Pave Frans som betegnelse for en ideologi, der gør op med den traditionelle kønsforståelse af to køn.

Her lød kritikken blandt andet på, at transkønnethed og ægteskab mellem to af samme køn ikke er foreneligt med den katolske tro.

Med den nye kunstudstilling kan der være overtrådt en grænse i forholdet mellem Church of St. Paul the Apostle og øvrige katolikker i New York. Ifølge mediet Newsweek var New Yorks ærkebispedømme ikke informeret om kunstudstillingen på forhånd, før medierne skrev om den, og ærkebispedømmet vil nu undersøge begrundelsen for udstillingen.

"Hvis mediedækningen er retvisende, så har vi vores bekymringer. Vi er i gang med at undersøge det og vil tale med sognets præst for at få mere information," siger en talsperson fra ærkebispedømmet til Newsweek.

Det har ikke været muligt for hverken Fox News, New York Post eller Newsweek at få en kommentar fra Church of St. Paul the Apostle.