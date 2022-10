Gudstjenesten var eksperimenterende, men anfægtede aldrig evangeliet som omdrejningspunkt

Grundet folketingsvalgkamp gik turen med tre radikale partifæller til Aalborg, og i den forbindelse endte vi til højmesse i Vesterkær Kirke. Vi trådte ind ad døren fra det regnfulde efterårsvejr og fik en højskolesangbog i den ene hånd og salmebogstillæg i den anden. Jeg studsede lidt over det utraditionelle bogvalg, mens vi fandt os til rette på kirkebænken, og snart kom flere utraditionelle elementer.

Da bedeslagene havde lydt, hørte vi ikke noget brusende orgel, men i stedet et fint og klart flygel, idet dørene gik op og et dåbsbarn og familie kom gående ind. Det var meget rørende, og storesøsteren, der var et par år ældre, travede lystigt op ad kirkegulvet som fortrop til forældre og dåbsbarn.



Kordegnen bad indgangsbøn og bad for at ”lukke støjen ude”, så vi kunne være til stede i gudstjenesten. Netop det var, hvad vi havde brug for oven på et par hæsblæsende uger med støj og ståhej, som hører til den intense valgkamp.



Selvom jeg først have været betænkelig ved at få udleveret højskolesangbogen, viste langt størstedelen af sangene sig at være salmer, som vi kender dem fra salmebogen. For eksempel sang vi ”Sov sødt, barnlille” og ”Op, al den ting, som Gud har gjort”. Der var kun en enkelt undtagelse, nemlig nr. 141, ”Livstræet”. Og nu hvor der også var salmer fra salmebogstillægget, havde det trods alt været i overkanten at udlevere tre sangbøger.



Jeg endte med at synes, at ”Livstræet” var meget velvalgt til netop denne søndag, fordi præsten prædikede over læsningen fra Johannesevangeliet om Jesus som vintræet og mennesket som grene derpå. Og den muntre højskolesang, man har sunget til alverdens morgensange og komsammener, står for mig nu i et helt andet lys.



I Vesterkær Kirke har de på væggen bagest i kirken sat et træ af pap på væggen, som de, hver gang et barn i menigheden døbes, sætter et blad med barnets navn på. Som præsten sagde i sin prædiken, ”bliver børnene dermed podet på Jesu stamme i dåben”. Sjældent har jeg oplevet en barnedåb være så godt integreret i højmessen.



Man mærkede tydeligt en udstrakt hånd og invitation ind i kirken til dåbsfamilien, der også fik en dåbsklud hæklet af en af menighedens kvinder med hjem. Præsten satte således rammerne for en uformel, men dog personlig højmesse