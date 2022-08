Haderslev Stift fylder 100 år: Det begyndte med konflikter og storpolitik i kirken

Da Valdemar Ammundsen kom til Haderslev som stiftets første biskop, var det med visionen om at være hyrde for en samlet hjord af tysk- og dansksindede. Tidens politiske strømninger lagde hindringer i vejen, men i dag er visionen stort set blevet virkelighed, siger medforfatter til ny bog om stiftet

I dag er forholdene mellem det danske flertal og det tyske mindretal i Sønderjylland et forbillede for fredelig sameksistens. Det gælder også det kirkelige område. I Sønderborg, Haderslev og Aabenraa er der ansat en tysktalende præst i folkekirken til at servicere de tysktalende, og i en del mindre byer er der tyske frimenigheder, som hører under den slesvig-holstenske kirke syd for grænsen, men uden problemer benytter danske kirkebygninger under folkekirken til deres gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

En dansk-tysk salmebog er i brug, så man ved bryllupper og begravelser med både dansk- og tysktalende deltagere kan give alle mulighed for at deltage på en meningsfuld måde. Men sådan har det langtfra altid været. Haderslev Stift fylder i år 100 år, og spoler man tiden tilbage til de første årtier af stiftets historie, ser man et helt andet billede – fyldt med modsætninger, konflikter og svære dilemmaer, som rakte langt ind i folkekirken.