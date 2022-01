Halvandet år efter ugyldigt valg: Menighedsråd mangler medlemmer

Da der for første gang blev holdt menighedsrådsvalg under en ny valglov i september 2020 gik det som smurt i næsten hele landet. Bare ikke i Melby Sogn i Nordsjælland, hvor der var så mange problemer med valghandlingen, at valget i sidste ende blev kendt ugyldigt. Som man dengang kunne læse i Kristeligt Dagblad skyldtes det blandt andet, at man for at hindre smittespredning havde gjort det tilladt at stemme forud for valgdagen, selvom det altså ikke var tilladt ifølge den nye lov.