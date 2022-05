Han tog fra Zimbabwe til Roskilde for at prædike i 10 minutter til Himmelske Dage: Husk at se alle mennesker i Guds billede

Roskilde Domkirke fyldes langsomt, regntøj tages af og salmebøger åbnes. Pastor emerita Ida Kongsbak begynder morgenens andagt med at byde velkommen til dagens omtrent 200 fremmødte, og ikke mindst til dagens gæsteprædikant, Kenneth Mtata, der er generalsekretær i Zimbabwes kirkeråd.

Han har taget turen fra fra Zimbabwe til Roskilde for blandt andet at give sit besyv med om demokratisk ulighed, dekolonialisering og racisme til årets Himmelske Dage - også altså for at stå for dagens morgenandagt i Roskilde Domkirke.