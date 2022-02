Har du tabt overblikket? Her er den katolske kirkes mange sager om overgreb

Irland: I 2009 blev en rystende rapport offentliggjort i Irland. Dens konklusioner var baseret på 2000 vidner, som kunne fortælle om voldtægter, fysisk afstraffelse og andre former for overgreb, som de havde været udsat for, mens de var elever på katolske skoler i landet fra 1996 til 2009. Kristeligt Dagblad beskrev dengang, hvordan daværende pave Benedikt XVI ikke lagde fingrene imellem, da han i sit hyrdebrev om misbrugsskandalen i Irland talte dunder til de irske biskopper og lod dem vide, at de havde svigtet deres ansvar groft. At Benedikt XVI nu har en sag på halsen om selvsamme problem i München, vender vi tilbage til. To år senere – altså i 2011 – kom det frem, at den øverste ledelse i den irske katolske kirke var bekendt med og forsøgte at hemmeligholde de mange overgreb, som fandt sted helt frem til 2009.