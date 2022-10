Her er de 30 nominerede til årets initiativpris: Læserne skal nu finde vinderne

De seneste uger har læserne kunnet indstille initiativer til Kristeligt Dagblads årlige initiativkonkurrence. Avisen har modtaget masser af bud på kirkelige initiativer og tiltag fra hele landet i et væld af forskellige kategorier. Det danske samfund har det seneste år stået ansigt til ansigt med et væld af kriser fra vedvarende klimaforandringer, krig i Europa, inflation og stigende fødevarepriser. Det afspejler sig i årets kandidatfelt, at dansk kirkeliv på tværs af trosbekendelser er klar til at hjælpe, når der er brug for det.

Redaktionen har udvalgt de 30 bedste blandt de indstillede. Nu skal læserne bestemme, hvilke tre der skal vinde initiativprisen og dermed modtage en præmie på 25.000 kroner hver.