Med blandt andet biavl, bibelske planter og vild natur er kirkegården i Foldby i Østjylland blevet et forbillede for bæredygtig kirkegårdsdrift. Derfor er den også nomineret til Kristeligt Dagblads Initiativpris

Her summer det af liv: Kirkegård blev et bæredygtigt forbillede

Mens de døde hviler i jorden, summer det af liv på kirkegården i den østjyske satellitby Foldby. Her er kirkens ledende graver, Frank Kirchwehm-Jensen, ved at omdanne kirkegården til et selvforsynende økosystem, hvor han i samarbejde med præsten lærer kirkegængerne om bæredygtighed og bibelbotanik.

Både provstiudvalg, haveentusiaster og biavlere kommer til kirkegården for at få inspiration og vejledning til et mere bæredygtigt og varieret biokredsløb. Frank Kirchwehm-Jensens mål er, at kirkegården skal kunne forsyne både Foldby Kirke og nabokirken, Søften Kirke, med blomster til deres kirkehandlinger. Alterbuketterne sammensættes eksempelvis af planter fra egen have, og i krukker dyrkes planter og frugter som oliven, figner og vindruer, der både benyttes i de to kirker og sælges i Foldby Kirkes egen gårdbod.