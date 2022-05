Kirkefestivalen Himmelske Dage løber af stablen i Kristi Himmelfartsferien med over 400 programpunkter og en ambition om at sætte dagsordenen for Kirkedanmark. Fem deltagere og iagttagere giver deres bud på, hvad den kirkelige festival skal kunne

Anne Hjul Johannessen, forperson for KFUM og KFUKs Kristendomsudvalg

En kirkefestival skal kunne samle bredt på tværs af alle mulige forskellige grader af, hvor kirkeligt engageret man er, eller hvor meget tro fylder i ens liv. Med ungdomsorganisatoriske briller er det også vigtigt, at en kirkefestival bliver et sted, hvor vores trosliv og samfundsliv kan spille sammen og mødes, og at der bliver åbnet op for debatter og fordybelse i nogle emner. At vi bliver klogere og udfordrer hinanden.