Hjemsendt medarbejder i Københavns Domkirke klager over behandling

Sagen om de angivelige seksuelle overgreb og krænkelser begået af en medarbejder ved Københavns Domkirke, og som sidste år vakte opsigt, er endnu ikke afsluttet.

Selvom Københavns Politi og advokatfirmaet Kromann Reumert har afsluttet deres undersøgelser, er den pågældende medarbejder stadig fritaget for tjeneste, mens menighedsrådet i kirken træffer beslutningen om hans fremtid.

Medarbejderen har været hjemsendt i over et år med fuld løn, men uden udsigt til en endelig afklaring, og derfor har han valgt at klage til Folketingets Ombudsmand over menighedsrådets håndtering af sagen, som har stået på siden maj 2022.

Den pågældende medarbejder har ikke ønsket at udtale sig til Kristeligt Dagblad om beskyldningerne, som blev rettet mod ham i Berlingske, eller klagen, men hans advokat bekræfter det seneste skridt i en e-mail.

Artiklen fortsætter under annoncen

"Jeg kan bekræfte, at der er indgivet en klage til Ombudsmanden angående menighedsrådets håndtering af sagen," skriver advokat med ekspertise i arbejds- og ansættelsesret Arvid Andersen, der ikke vil svare på yderligere spørgsmål.

Heller ikke menighedsrådet ved Københavns Domkirke ønsker at udtale sig om, hvorfor situationen stadig er uafklaret, eller hvorvidt medarbejderen ønskes tilbage på arbejdspladsen. Det skriver menighedsrådsformand Hanne Sundin i en e-mail til Kristeligt Dagblad:

"Menighedsrådet kan ikke udtale sig om en personalesag. Alle medarbejdere har ret til, at deres forhold behandles ordentligt og fortroligt, og derfor kan jeg ikke uddybe til pressen, hvad der er op og ned. Menighedsrådet tager i forlængelse heraf klagen til efterretning."

Ifølge Anette Borchorst, der har forsket i seksuelle krænkelser, er det en svær opgave, som lige nu ligger på menighedsrådets bord, når de skal vurdere, om den pågældende medarbejder skal have lov til at vende tilbage.

"De er ikke ret godt klædt på til at takle det her og er samtidig under pres for at handle. De skal tage højde for det, vi ser en diskussion om i øjeblikket, nemlig retsstillingen for den anklagede, men også rettighederne for den krænkede, som ikke er særligt stærke, og specielt ikke når man ikke er ansat," siger Anette Borchorst.

Alvorlige anklager

Den pågældende medarbejder blev fritaget for tjeneste og anmeldt til politiet i maj sidste år. Det skete, efter at Berlingske beskrev, hvordan han skulle have begået seksuelle overgreb mod en mindreårig dreng i 1990'erne, mens medarbejderen var ansat i kirken. To unge mænd fortalte desuden om uønskede seksuelle tilnærmelser fra medarbejderen.

Dengang udtalte Hanne Sundin, at menighedsrådet tog “skarpt afstand” fra det, som blev beskrevet:

"Jeg er forfærdet over at høre om det. På den baggrund må vi træde et skridt tilbage og vurdere, hvad der skal ske fremadrettet."

Fra den daværende kirkeminister, Ane Halsboe-Jørgensens (S), lød det, at hun var "dybt, dybt rystet".

"Den adfærd, der er beskrevet i artiklen, er uforenelig med at arbejde i folkekirken eller andre steder. Det kan ikke siges tydeligt nok."

På det tidspunkt var sagen allerede blevet meldt til politiet én gang af præst i domkirken Christian Monrad. Det var i 2014, da han hørte anklagerne fra den nu voksne mand, der var udsat for overgreb som 12-14-årig.

På den baggrund blev medarbejderen indkaldt til afhøring hos Københavns Politi, hvor han erklærede sig "indforstået med noget af indholdet i anmeldelsen", men også sagde, at han "ikke var til børn" og "mere havde opfattet sig som en seksuel vejleder" for drengen.

Politiet gik ikke videre med sagen, fordi den efter de daværende regler var forældet, og af samme grund var vurderingen fra både biskoppen i Københavns Stift, Peter Skov Jakobsen, som blev orienteret om sagen, og en højtplaceret embedsmand i Kirkeministeriet, som han søgte råd hos, at der fra deres side ikke var grund til at handle.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den vurdering har flere eksperter dog senere udfordret, for måske var sagen forældet rent strafferetligt, men det ændrer ikke på, at tjenestemandsansatte skal udvise en opførsel såvel i som uden for deres arbejde, der lever op til reglerne om dekorum.

Mangelfuld undersøgelse

Omtalen i medierne fik i foråret 2022 menighedsrådet til igen at anmelde sagen til politiet – hvor den igen faldt for forældelsesfristen – og den daværende kirkeminister til at bestille en advokatundersøgelse, som skulle afdække krænkelsessager i domkirken.

Da undersøgelsen var færdig i december 2022, lød det i sammenfatningen fra advokaterne fra Kromann Reumert, at de ikke "med den fornødne bevismæssige sikkerhed" kunne fastlægge, hvad der var "passeret mellem drengen og den i Berlingske omtalte medarbejder i den angivne periode". Heller ikke krænkelserne mod de to unge mænd, som Berlingske havde beskrevet, kunne med "den fornødne grad af sikkerhed" dokumenteres.

Men den konklusion har ikke direkte betydning for den pågældende medarbejders fremtid, siger retsteolog Kristine Garde, der understreger, at advokatundersøgelser ikke kan bruges som bevis i sager.

"Den anklagede medarbejder er ikke renset ved advokatundersøgelsen og har dermed ikke noget krav på, at suspensionen af ham bliver ophævet, så han kan vende tilbage til sit arbejde i kirken. Menighedsrådet er i sin gode ret til selv at undersøge sagen videre og komme med en vurdering," siger Kristine Garde, der dog bemærker, at det sædvanlige problem med lange sagsbehandlingstider i Kirkeministeriet også ser ud til at gøre sig gældende i denne sag:

"Det er utilfredsstillende og kritisabelt, at det tager så lang tid at nå til en afgørelse."

Kristine Garde ser det dog også som et tegn på, at den pågældende medarbejder nok ikke kommer til at vende tilbage til domkirken.

"Når menighedsrådet giver sig så god tid til at reagere, tyder det på, at rådet ikke ønsker ham fortsat ansat, for så havde han fået lov til at vende tilbage. Man kan forestille sig, at menighedsrådet går efter en diskretionær afskedigelse efter tjenestemandslovens paragraf 28. I sådan et tilfælde må menighedsrådet forvente et erstatningskrav fra medarbejderen for uberettiget afsked, selvom rådet finder afskedigelsen saglig og nødvendig," siger hun.

Også Anette Borchorst, der har forsket i seksuelle krænkelser, understreger, at advokatundersøgelser ikke fungerer som en dom. Hun tilføjer, at de kun er så gode som deres oplæg.

"Det, der bliver bestilt, er helt afgørende for, hvad der kommer frem, og derfor skal man ikke tillægge advokatundersøgelser for stor værdi. Det er vigtigt at se på, hvad advokaterne er blevet bedt om at undersøge, og hvilke muligheder de har haft for at gøre det," siger Anette Borchorst, der tilføjer, at man i dette tilfælde ikke kan bruge undersøgelsen til at fastslå særlig meget:

"Det er tydeligt, at der i denne sag har været nogle begrænsninger for advokatundersøgelsen. Man har ikke ønsket at komme til bunds i sagen, og derfor er man efter min mening ikke kommet ret langt i forhold til at afdække den ordentligt," siger hun.

Kirkeministeriet oplyser, at man tager sagen meget alvorligt, men at man på nuværende tidspunkt ikke kan udtale sig yderligere om den. Man afviser dog, at man ikke har ønsket at undersøge sagen.

"Det er beklageligt, hvis nogen står med oplevelsen af, at Kirkeministeriet ikke har ønsket at komme til bunds i sagen. Det kan ministeriet fuldstændig afvise. Der er tale om en yderst kompleks sag, som for alle parter kræver grundig undersøgelse og sagsbehandling," lyder det fra ministeriet i et skriftligt svar.