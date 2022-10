Højmesse i Holmens Kirke: Hvis han var sluppet for Karen Blixen, havde Ditlev Tamm kvitteret med seks stjerner

Jeg gik opløftet bort efter gudstjenesten og glædede mig over, at der er unge teologer, der kan tage over efter de gamle, skriver professor emeritus Ditlev Tamm om en højmesse i Holmens Kirke, der havde smuk musik

I søndags var jeg til højmesse i Holmens Kirke. Kirkegængerne kan vælge mellem højmesse på det skånsomme tidspunkt 10.30 eller eftermiddagsgudstjeneste klokken 17. Holmens Kirke er som bekendt søværnets kirke, og som udtryk for den præcision, der helst skal præge denne enhed, oplyses gudstjenestens varighed på forhånd til 10.30-11.30. Så ved man dét og kan indrette sig.



Jeg bor ikke i sognet, men tæt på og dermed inden for en kort gåafstand fra kirken, som sådan en søndag morgen fører mig ad Marmorbroen over Christiansborg Ridebane og forbi Folketinget med blik ind i Bibliotekshaven frem til det smukke syn af kirken ved kanalen, der som bekendt er et af Christian IV’s geniale bygningsværker.

Indvendigt prydes kirken af det smukt udskårne alter og prædikestol. Sindet er stemt til andagt, når højmessen begynder, og der er noget at leve op til.