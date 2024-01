Hoffets præst afviser kritik af Kongens valgsprog

For første gang siden tiden omkring Grundlovens indførelse, er kongehusets tilknytning til kirken og kristendommen ikke eksplicit nævnt i regentens valgsprog.

"Forbundne, forpligtet, for kongeriget Danmark," lød det fra landets nye regent, da han stod på balkonen på Christiansborg søndag.

Iagttagere har undret sig over og kritiseret, at kong Frederik X’s har udeladt ordet Gud, og at han fra balkonen på Christiansborg søndag talte om, at han havde brug for støtte fra “det, der er større end os”.

Men den kritik affejer Henrik Wigh Poulsen, som fortsætter som kongefamiliens præst med titlen kongelig konfessionarius, og som til daglig er biskop over Aarhus Stift.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Når man taler om kristendommen, kan det hurtigt få en gammeldags klang. Kongen formåede at få det til at handle om virkeligheden. Han taler til tiden, uden at det bliver gudsforladt,” siger han til Politiken.

Mens iagttagere i denne avis har kritiseret Kongen for ikke at understrege sin tilknytning til den evangelisk-lutherske kirke, som er forankret i Grundloven, mener den kongelige konfessionarius, at valgsproget er “helt i overensstemmelse med folkekirken”.

Den holdning deler biskop over Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen. Han mener, at Kongen skal have plads til at “gøre det på sin egen måde”. Det siger han til Politiken.

På søndag markeres tronskiftet med en gudstjeneste i Aarhus Domkirke, som Henrik Wigh-Poulsen står for. Og han forventer, at forholdet mellem kirken og kongehuset i fremtiden vil være lige så stærkt som under dronning Margrethe II.