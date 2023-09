Hollywood-stjerner får Scientology i uføre: Har udført ”psykisk tortur” og dækket over voldtægter

Scientology har i tidens løb været anklaget for at være en pengemaskine, som malker sine medlemmers lommer, og for at chikanere såkaldte afhoppere. Det er tilmed velbeskrevet, hvordan bevægelsen offentligt har pustet sine medlemstal op for at fremstå større og stærkere, end den egentlig er. Og så har Scientology tilmed været involveret i retslige tvister i flere lande.

De seneste år har det dog på overfladen set ud til, at den nyreligiøse bevægelse, der blev stiftet af L. Ron Hubbard i 1954, har levet stille og godt. Men nu er Scientology atter i søgelyset.

Det sker, efter at Hollywood-stjernen Danny Masterson, der medvirkede i den amerikanske komedieserie ”Dengang i 70’erne” (That ’70s Show), er blevet idømt fængsel på livstid med mulighed for prøveløsladelse efter 30 år. Den 47-årige skuespiller er blevet kendt skyldig i at have voldtaget to kvinder i 2001 og 2003. Kvinderne mødte han igennem Scientology.

Ifølge Reuters sagde de to kvinder i retten, at Scientology har forsøgt at beskytte den "prominente scientolog" Danny Masterson ved at intimidere dem, så de forholdt sig tavse.

Sideløbende med Danny Mastersons livstidsdom får Scientology hug fra en anden kendt Hollywood-stjerne – nemlig Leah Remini, der er kendt fra komedieserien ”Kongen af Queens” (The King of Queens).

Hun har for nylig sagsøgt Scientology og dens leder, David Miscavige, for chikane, overvågning og æreskrænkelse. I samme ombæring revser hun organisationen i hårde vendinger.

Den amerikanske tv-station ABC7 beskrev i begyndelsen af august, hvordan Leah Remini anklager Scientology for ”psykisk tortur”, og at hun i sit søgsmål sammenligner bevægelsens strategier med nogle, man kan finde hos mafiaen.

I det civile søgsmål, som Leah Remini har indgivet ved retten i den amerikanske delstat Californien, påstår hun, at Scientology har chikaneret hende siden 2006, hvor hun – dengang stadig som medlem af Scientology – kritiserede bevægelsen for første gang. Det skriver Politiken.

Ifølge Mirco Reimar Elster, USA-analytiker og vært på Radio4-programmet ”Only in America”, er det ”ganske opsigtsvækkende”, at Leah Remini tager kampen op mod Scientology på den måde.

”Normalt har vi ikke de her tilfælde, hvor afhoppere går ud så offensivt i medierne. En del af kritikken mod Scientology har jo været, at i det øjeblik, du trækker dig fra kirken eller melder dig ud, så bliver du chikaneret,” siger han til ”Go’morgen Danmark” på TV 2 og tilføjer:

”Det virker til, at Scientologys meget bastante strategi med at prøve at holde folk nede og få dem til at tie, når de har meldt sig ud af kirken, ikke virker på samme måde som tidligere.”

Scientology har i flere amerikanske medier taget til genmæle mod Leah Reminis kritik. I en pressemeddelelse fra begyndelsen af august skriver organisationen, at ”denne retssag er latterlig og beskyldningerne er det rene vanvid”.

Det kan nærmest kun læses som et personrettet modangreb, idet Leah Reminis navn optræder 13 gange i pressemeddelelsen. Med henvisning til skuespillerens ”besættelse af at angribe sin tidligere religion” står der også i pressemeddelelsen:

”Hvis Remini ikke længere kan få et job, har hun ingen andre at bebrejde end sig selv. Det står klart, at alle i Hollywood nu ved, hvad vi allerede vidste: At Remini er en forfærdelig person og er giftig for de mange, som måtte være så uheldige at komme i kontakt med hende.”

Kristeligt Dagblad har rettet henvendelse til Anette Refstrup, der er informationschef hos Scientology Danmark. Avisen ville gerne have spurgt hende, hvordan Scientology i Danmark ser på den kritik, som Leah Remini retter mod organisationen og dens leder, og hvordan de to Hollywood-sager påvirker Scientologys omdømme.

Anette Refstrup er ikke vendt tilbage inden avisens deadline.

Tilbage i 2015 mente Anette Refstrup imidlertid, at man ikke kun bør lytte til organisationens afhoppere. Med henvisning til TV 2-dokumentaren "Opgøret med Scientology", hvor man gennem den tidligere scientolog Robert Dam får indblik i Scientologys skyggeside, skrev Anette Refstrup i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad:

"Hvordan kan det være rimeligt, at en dansk tv-kanal for public service-puljepenge kan producere en så ensidig, partisk og skævvreden udsendelse om et her i landet lovligt eksisterende trossamfund? Uden på noget tidspunkt at interessere sig for, hvad de mange tilfredse medlemmer synes, eller fortælle noget om de mange humanitære programmer, kirken sponsorerer?"

Ifølge flere amerikanske medier vil den næste høring i Leah Reminis retssag finde sted den 27. september.