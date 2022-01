Den ene befinder sig på “sikker grund i folkekirken”, den anden i et "lidt mere karismatisk" spor. Morten Messerschmidt og Martin Henriksen er begge blevet inspireret til at tro af Søren Krarup og Jesper Langballe. Men det kommer til udtryk på to vidt forskellige måder

Hvem bliver formand? To kristne kæmper om at løfte arven efter Søren Krarup

957 delegerede skal søndag vælge ny formand for det kriseramte Dansk Folkeparti, hvis nedtur har været nogenlunde konstant siden Folketingsvalget i 2019. Man kunne sige, at partiets skæbne samtidig lægges i hænderne på de højere magter. For hvem end de vælger, så bliver den næste formand med altovervejende sandsynlighed en personligt troende, kristen mand.

De to spidskandidater, Martin Henriksen og Morten Messerschmidt, har begge offentligt bekendt, at de tror på Jesus Kristus som Guds søn, og begge skrevet en bog om deres syn på og forhold til kristendommen. I adskillige interview har de to mænd gjort rede for deres rejse ind i troen, fortalt hvor de går i kirke, og hvad den kristne arv betyder for dem selv - og ikke mindst hvad den bør have af betydning for Dansk Folkeparti og det danske folk.

I mødet med kristendommen har både Henriksen og Messerschmidt betonet inspirationen fra samtaler med de tidehvervske fætre og partikammerater, Jesper Langballe og Søren Krarup, som medvirkende til, at de i dag er troende. Alligevel er de to kandidaters måde at udleve og praktisere kristentroen bemærkelsesværdigt forskellige.

Morten Messerschmidt er fast gæst hos en grundtvigsk-tidehvervsk præst i Ordrup sognekirke nord for København, lovpriser højmessen og advokerer for mere salmesang i folkeskolen. Martin Henriksen er medlem af en valgmenighed i Stevns. Det er ganske vist en grundtvigsk valgmenighed, men han besøger ofte frikirker og katolske kirker og har i flere interviews tillagt én særlig begivenhed i Kirken i Kulturcentret på Nørrebro i København betydning for, at han i dag kalder sig kristen. Her bad en afrikansk helbredelsesprædikant ved navn Charles Ndifon for Martin Henriksens far, som på det tidspunkt havde problemer med ryggen, men ved bøn og håndspålæggelse blev helbredt.

Folkekirke og frikirke

En iagttager i partiet, der selv er mest tilhænger af Messerschmidt som formand, beskriver det sådan, at Morten Messerschmidt står “på sikker grund” i folkekirken, mens Martin Henriksen befinder sig i et “lidt mere karismatisk frikirkespor”. Det er også sådan sognepræst Katrine Winkel Holm, Søren Krarups datter, ser på det.

Hun så imidlertid hellere Martin Henriksen som formand end Messerschmidt. Men det skyldes nogle helt andre grunde end de teologiske. Katrine Winkel Holm mener, at både Martin Henriksen og Morten Messerschmidt har været teologisk forudsætningsløse, men begge oprigtigt har søgt troen og fundet den på hver deres måde.

“Jeg synes bare, det er glædeligt, at de hver især finder kristendommen. Man kan se det sådan, at de begge er typer, der ikke bare kan nøjes med at kæmpe imod noget, altså islam, men også vil kæmpe for noget. De har indset, at danskhed ikke bare er flæskesvær, fri porno og frihed, men at troen er noget, der kan bygge dem selv op, og som landet kan bygges på,” siger hun.

Arven fra Søren Krarup

I sine unge år var Morten Messerschmidt discipel af den nu afdøde Mogens Camre, der hyldede rationalisme og naturvidenskab og hånede overtro. Messerschmidt kaldte kristendommen for “pjat” i den aktivt udøvende form, selvom han var medlem af folkekirken. Men som han selv fortæller i bogen “Den Kristne Arv”, kom kollegerne Søren Krarup og Jesper Langballe med tiden til at inspirere ham, og det betød, at Morten Messerschmidt efter 10 års modning kom til at kalde sig kristen.

"Der er jo en arv efter Langballe og Krarup, som ikke er blevet løftet 100 procent," sagde han i et interview med Politiken i 2020, der handlede om, at Dansk Folkeparti skal søge tilbage til sine rødder: Den religiøse værdikrig.

Men hvad er det helt præcist for en arv fra Jesper Langballe og Søren Krarup, der tales om? Det kan Svend Andersen, der er professor emeritus i teologi ved Aarhus Universitet, give et bud på.

“Langballe var mere en letvægter end Krarup. Han var morsom og slagfærdig. Men Krarup var den politiske og teologiske tænker i Dansk Folkeparti. Jeg er i næsten enhver henseende uenig med Søren Krarup, men han har jo unægteligt en integritet på den måde, at hans opfattelse af danskhed bunder i en personlig livshistorie. Hans far var modstandsmand, og Søren Krarups forhold til det danske og det nationale hænger sammen med hans egen og familiens erfaring af, hvad det vil sige at værne om Danmark. Det spiller en stor rolle i Dansk Folkeparti, som jo hedder DANSK folkeparti,” siger Svend Andersen, der fortsætter:

“Og så er der det teologiske. Søren Krarup er tidehvervsmand og lægger stor vægt på Luther og adskillelsen af religion og politik, selvom det ikke altid lykkes helt at holde de to ting adskilt. Uanset hvad man mener om Søren Krarup, så har han sin egen gennemtænkte forståelse af hvad kristendom er, og ikke mindst oplevelserne med sig som præst. Både det nationale og det kristne teologiske bunder i en dybtgående personlig erfaring.”

Løfter arven forskelligt

Svend Andersen forklarer at, hvis Søren Krarup er forbilledet, så repræsenterer Martin Henriksen og Morten Messerschmidt hver deres forskellige dele af hans måde at tænke teologi og kristendom. Her er Morten Messerschmidt repræsentant for det teologisk intellektuelle spor i linjen tilbage til Krarup.

“Morten Messerschmidt er en begavet fyr. Jeg ved ikke, hvor meget personlig erfaring, der ligger bag hans kristendom og kirkesyn, men han er så begavet, at han i hvert fald kan tilegne sig en form for teologi og har fundet frem til en grundtvigsk-tidehvervsk præst i Ordrup,” siger Svend Andersen.

Martin Henriksen er fjernere fra Tidehverv, selvom Søren Krarup ganske vist har viet ham og hans hustru og døbt deres børn. Da Martin Henriksen røg ud af Folketinget i 2019, opsøgte han generalsekretæren i Frikirkenet, Mikael Wandt Laursen, som gav ham et kristendomskursus over et års tid. Derudover har han også haft møder med præsten Jarle Tangstad fra Kirken i Kulturcentret i København, som er en pinsekirke. Det var dog samtaler mellem Søren Krarup og Jesper Langballe, der sparkede nysgerrigheden over for kristendommen i gang hos ham.

“Martin Henriksen har hørt Krarup og Langballe sidde og diskutere filosofi og teologi på de sene timer, og jeg kan forestille mig, de også har fået noget rødvin. Men det har mundet ud i en helt anden form for kristendom for Martin Henriksen. Han har tilsyneladende søgt meget mere til det frikirkelige, karismatiske og evangelikale i udkanten af folkekirken. Kristendommen bliver for Martin Henriksen en oplevelsesreligion. Og det er interessant, for på det punkt er der en lighed med med Krarup, det autentiske. Hans forhold til kristendommen bunder i en personlig erfaring. Ligesom Søren Krarups,” siger Svend Andersen.

Det syn deler Hans Raun Iversen, der er forhenværende lektor ved Afdeling for Systematisk Teologi på Københavns Universitet.

“Det er jo ikke tilfældigt, at de to ender så forskellige steder trosmæssigt. Uden at kende dem i større omfang personligt, så vil jeg karakterisere Morten Messerschmidt som en religiøs rationalist. Han er intellektuelt tænkende og minder på den måde om de tidehvervske præster. Selvom der er den store forskel, at Søren Krarup aldrig ville gøre rede for og bruge sin egen troshistorie politisk, sådan som Messerschmidt har gjort det. Martin Henriksen er mere på den folkelige, følsomme fløj. Han tager religiøse oplevelser til sig, og det bliver de oplevelser, han refererer til og tager udgangspunkt i, når han taler om tro, mere end den tankemæssige kristendom,” siger han.