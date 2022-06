Hvilken biskop bliver Ulla Thorbjørn Hansen?

Karen Marie Leth-Nissen, vidensmedarbejder på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV)

Valget ligger forholdsvis tæt, men jeg tror, at rigtig mange har stemt på Ulla Thorbjørn Hansen, fordi hun har ledelseserfaring, og i forvejen har vist, at hun er driftssikker. Hun har også allerede netværk i stiftet, hvor hun har arbejdet gennem mange år. Så kan det have spillet ind for nogle af de stemmeberettigede, at hun bliver stiftets første kvindelige biskop. Ulla Thorbjørn Hansen har derudover en profil, hvor hun har fokus på det diakonale arbejde, og det tror jeg, hun vil tage med sig til arbejdet i bispekollegiet. Jeg tror, at hun som noget af det første vil prioritere at lære stiftet endnu bedre at kende, så hun får en fornemmelse af, hvad der brænder på hvor, og sikre, at hun kommer i dialog med dem, hun skal være i dialog med. Jeg forestiller mig ikke, at hun kommer til at starte med at lave en hel masse om. Hendes største opgave bliver at sikre sammenhængskraften i så stort et stift som Roskilde Stift, hvor der er forholdsvis mange landsogne, som har udfordringer med affolkning og forholdsvis mange socialt udsatte, samt mange kirkebygninger, der skal vedligeholdes. De problematikker vil hun have blik for – også fordi hun har indsigt i dem fra sin tid som provst i Slagelse.