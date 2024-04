Kvinder fanges i islamiske ægteskaber og udsættes for afpresning. Nu vil minister sætte en stopper for det

Det skal være nemmere for udsatte muslimske kvinder at blive skilt fra deres mænd. Det mener ligestillingsminister Marie Bjerre (V), og derfor er hun kommet med to forslag:

Hun vil gøre det ulovligt for mænd at indgå islamisk ægteskab med flere kvinder og at stille betingelser for at opløse islamisk ægteskab.

Problemet, som ligestillingsministeren vil afhjælpe, er, at kvinder i nogle muslimske miljøer bliver afpresset af deres mænd, når de forsøger at blive skilt fra dem.

Der findes blandt andet eksempler på, at mændene i ægteskabet stiller krav om, at kvinderne skal betale penge eller opgive ejendom eller forældremyndigheden over deres børn for at blive skilt. Der findes også eksempler på, at manden kræver, at kvinden ikke må indlede forhold til andre mænd efter skilsmissen. Islamiske skilsmisser kan kun gennemføres, hvis manden samtykker til det.

"Vi har gennem de seneste 20 år strammet op på området, men vi har ikke formået at løse problemerne," siger Marie Bjerre.

For problemet med de islamiske ægteskaber er veldokumenteret, og forskellige regeringer har ad flere omgange forsøgt at komme problemerne til livs, men det er endnu ikke lykkedes.

Siden 2021 har det eksempelvis været ulovligt at bruge islamiske kontrakter til at fastholde personer i et ægteskab med tvang. Siden lovændringen trådte i kraft, har der ikke været nogen domme. Det har Jesper Petersen, islamforsker ved Stavanger Universitet, tidligere sagt i Kristeligt Dagblad.

Lovgivningen på det her område er løbende blevet strammet, men det har ikke virket. Hvorfor tror du, at lige netop de her to forslag vil løse problemet?

"Jeg har talt med mange kvinder, der er berørt af skilsmissekontrakterne, og det, jeg hører dem sige, er, hvorfor det ikke bare kan være ulovligt," siger ligestillingsministeren og tilføjer, at det netop er det, som Jesper Petersen og hans kollega lektor Niels Valdemar Vinding fra Københavns Universitet har anbefalet.

En af årsagerne til, at eksempelvis islamisk polygami er et problem, er jo netop, at islamiske ægteskaber ikke er forpligtet på dansk lov. Så hvorfor tænker du, at det her kan løses med jura?

"Når det bliver ulovligt at indgå kontrakterne, så kan kvinden stå med juraen i hånden og sige: 'Jeg må slet ikke indgå sådan en kontrakt'," siger Marie Bjerre.

Tror du mændene vil lytte, hvis kvinderne står der med loven i hånden?

"Det bliver de jo nødt til. Fordi hvis ikke man må og bliver straffet for det, så er den jo sådan set ikke længere."

Hvis det bare er det, der skal til, hvorfor har I så ikke gjort det før?

"Jeg tror, det kan være svært for os, der kommer fra en helt almindelig dansk, kristen familie, at forstå, hvorfor man ikke bare bliver skilt, hvis man gerne vil skilles. For skilsmissekontrakterne har ikke nogen juridisk betydning, og kvinderne kan sagtens bare blive skilt på kommunen. Men ikke islamisk. Og det betyder enormt meget for kvinderne og familierne og de her miljøer, at hun bliver muslimsk skilt," siger Marie Bjerre og tilføjer:

"Jeg har også haft en tanke om, at det ville blive løst, i takt med at kvinderne blev mere veluddannede. At når de kom ind på det danske arbejdsmarked og fik en god uddannelse, så ville de også sige fra. Men det er ikke sket, faktisk nærmest tværtimod. For når man som kvinde bliver islamisk gift, får man en medgift. Og jo længere videregående uddannelse man har, desto højere er den medgift. Desto mere er man værd, og det sætter nogle kvinder en prestige og ære i. Og hvis man så vil skilles, så skal man betale den medgift tilbage."

Er der andre tiltag, du tænker der skal til for at løse problemerne for udsatte muslimske kvinder i islamiske ægteskaber?

"Vi er nødt til at have en hård lovgivning, men det kan ikke stå alene. Vi bliver selvfølgelig også nødt til at lave et oplysningsarbejde og tage nogle bløde værktøjer i brug. Det kan blandt andet være mere oplysning og uddannelse i ligestilling og lige rettigheder i skoler og på uddannelsesinstitutioner," siger Marie Bjerre.