I mange år var politik hans store passion. Nu overvejer Søren Pind at blive præst

"Jeg overvejer faktisk at blive præst."

Sådan siger den tidligere Venstre-minister Søren Pind i et interview i Weekendavisen fredag.

"Jeg synes, troen og kristendommen er vigtig. Vigtigere end længe. I mange år var politik min store passion. Det fik jeg mulighed for at beskæftige mig med professionelt, og det var så det. Nu drages jeg af tanken om vanekristendom. At give mig hen til kristendommen eller leve den," forklarer han til avisen og fortæller, at han for tiden forsøger at finde ud af, om det er hans kald at blive præst.

Til Weekendavisen fortæller Søren Pind også om sit forhold til tro gennem sit liv.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et af hans tidligste møder med kristendommen var, da han som barn boede fem år Schweiz. Her oplevede han, at angsten for helvede fyldte meget i den katolske kristendomsundervisning.

Han husker særligt en katolsk enke, der fortalte om en stor bog, hvori Gud skrev menneskers synder ned. Hvis man begik mange synder, endte man i helvede.

Den fortælling gjorde et "skrækindjagende" indtryk på ham, som ikke blev bedre, da han flyttede med sine forældre til Bornholm og fik en familie fra Luthersk Mission til nabo. Familien troede på, at frelse var betinget af, at mennesker ikke havde gjort noget forkert, og det syn tog Søren Pind med sig.

Angsten fulgte med ham under Den Kolde Krig i 1980'erne, men han blev fri for den, da han skulle til at begynde i gymnasiet, fortæller han til Weekendavisen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han var kirkesanger i Østermarie Kirke på Bornholm, og i den forbindelse havde han talt med præsten Gunnar Strand-Holm, der var præst i Østermarie Kirke på Bornholm. Søren Pind har tidligere til Kristeligt Dagblad fortalt, hvordan præsten introducerede ham til Guds ubetingede kærlighed.

Søren Pind havde dog svært ved at forstå den del, der handlede om tilgivelse. At man bare kan gøre, hvad der passer en, men alligevel blive frelst. Svaret på den undren fik han, da han spurgte den daværende biskop over Københavns Stift Erik Norman Svendsen, hvordan det hang sammen.

"Han svarede med et modspørgsmål: 'Har du børn?' Ja, det havde jeg. 'Uanset om dine børn laver skarnsstreger, elsker du dem så ikke alligevel?' Så enkelt kan billedet faktisk være, for sådan elsker Gud mennesket. Så heldige er vi," fortæller Søren Pind til Weekendavisen.

Hvis Søren Pind beslutter at forfølge tanken om at blive præst, er det ikke nødvendigt for ham at begynde på teologistudiet. På grund af præstemangel har personer med en kandidatgrad siden 2021 kunnet læse en teologisk efteruddannelse og dermed blive præst. Søren Pind er uddannet jurist, og derfor kan han blive præst på denne måde.