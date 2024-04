I Solbjerg lærer konfirmanderne at tro på sig selv: ”Undervisningen har været bedre end i skolen”

For sognepræst Annika Rasmussen er det vigtigt, at konfirmationsforberedelsen åbner døren til kirken, og at de unge ved, at den altid står åben. Kristeligt Dagblad var med, da 7. klasse på Solbjerg Skole skulle vælge konfirmationsord