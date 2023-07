Imam glæder sig over begrænsning af koranafbrændinger: “Det vil give ro, fred og sameksistens i samfundet”

Regeringens udmelding om at ville begrænse koranafbrændinger foran ambassader er blevet skarpt kritiseret af borgerlige politikere og debattører, men andre hilser det velkommen. Kassem Rachid, tolk, foredragsholder og imam ved Flensborg Moské, ser helst et generelt forbud mod at brænde hellige bøger