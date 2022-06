Indre Missions årsmøde: ’Vi vil ikke lade os narre af den moderne teologi’

Lørdag formiddag var der gang i hoppepuder og kæmpeskak, og et par børn svømmede rundt i Mørkholt Strand Campings swimmingpool, samtidig med at ægtepar med gråsprængt hår drak kaffe i forteltet til campingvognen. Imens var Indre Missions formand siden 2011, Hans-Ole Bækgaard, i gang med at aflægge sin formandsberetning i det store telt med plads til 1800 mennesker på hvide klapstole.

”Vi vil ikke lade os narre af den moderne teologi, der taler med en anden stemme end Bibelen. Hvis kirken skal tales sandt om Gud, må Bibelens autoritet og bibellydigheden fornys,” sagde Hans-Ole Bækgaard og advarede mod, at man ved at plukke i Bibelens budskaber eller fortolke den efter eget forgodtbefindende for at ”lave sig en ufarlig Gud”. Han understregede, at Indre Mission først og fremmest er en missions- og vækkelsesbevægelse og ikke de rigtige meninger eller holdningers klub, og at alle mulige aktiviteter derfor ikke må komme til at fylde på bekostning af en sund vækkelsesforkyndelse om synd og nåde.