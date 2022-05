Jeg fandt Gud, da jeg havde brug for ham

Hvis du skulle prædike over bibelstykket, hvem ville du så lade teksten handle om?

Jeg ville lade den handle om Gud, der deler sin herlighed og kærlighed med os. Jesus giver Guds kærlighed og omsorg videre, han holder den ikke for sig selv. Vi er omgivet af den hele tiden, og det er noget helt særligt. Det skal vi være bevidste om. Jeg ville også sige, at vi er blevet skænket kærligheden for selv at give den videre. Jeg tror på, at kærligheden kan så meget, vi skal være glade for, vi har fået den, og huske at være gavmilde med den.