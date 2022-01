I december 2020 slog Østre Landsret fast, at det var ulovligt at give et medlem af Jehovas Vidner en blodtransfusion, men tirsdag blev sagen genoptaget i Højesteret

Jehovas Vidners ret til at vælge døden frem for behandling er i Højesteret: Tag deres religiøse ret alvorligt

Det var en ulykke i 2014, som tirsdag samlede otte højesteretsdommere – syv mænd og én kvinde – i Højesteret i København. I september 2014 havnede en bevidstløs mand nemlig på Odense Universitetshospital efter et fald fra et tag på Ærø. Manden svævede mellem liv og død og personalet vurderede, at hvis hans liv skulle reddes, var der brug for øjeblikkelig behandling. Så de gav ham en blodtransfusion.

Men det skulle de ikke have gjort, lød det i en dom fra Østre Landsret i december 2020. Som medlem af Jehovas Vidner var manden imod at modtage blod, og da han på tidspunktet for blodtransfusionen ikke var ved bevidsthed, kunne han ikke selv modsige behandlingen. Men under et sygdomsforløb i 2010 havde han skriftligt og mundtligt afvist en blodtransfusion, ligesom han i øvrigt bar et kort om, at han ikke ønskede at modtage blod. Et såkaldt forhåndsdirektiv.

Alligevel vurderede Styrelsen for Patientsikkerhed, at hospitalet ikke skulle kritiseres, og ankede dommen til Højesteret, som tirsdag - lidt over et år efter, dommen blev afsagt - behandlede sagen.

Styrelsens forsvarsadvokat, Henrik Nedergaard Thomsen, indledte dagens retsmøde med at tale til de otte dommere, der – med den nu velkendte corona-afstand og vægge af gennemsigtig plast – sad på en række foran ham.

"På den ene side vidste lægerne på Odense Universitetshospital, at manden var medlem af Jehovas Vidner, men på den anden side vurderede de, at det var af afgørende betydning for hans overlevelse såvel som fremtidige neurologiske tilstand, at behandlingen gik i gang med det samme," sagde han og bladrede i den romantykke materialesamling, som også dommerne havde adgang til.

Blandt andet derfor er lægernes beslutning ifølge advokaten ikke i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 8 og 9, der handler om retten til selvbestemmelse og retten til religionsfrihed, som Østre Landsret ellers nåede frem til ved dommen i december 2020.

Henrik Nedergaard Thomsen henviste til, at det i begge artikler fremgår, at der kan foretages begrænsninger, hvis det er for at "beskytte sundheden".

Mens han talte Styrelsen for Patienssikkerheds sag, rakte forsvarsadvokat Tyge Trier en seddel til mandens hustru og datter, der sad på tilhørerrækkerne bag ham. Begge vidnede om deres mand og fars ønske om ikke at modtage en blodtransfusion ved retssagen i december 2020.

Styrelsen anerkender, fortsatte Henrik Nedergaard Thomsen, at en blodtransfusion til et medlem af Jehovas Vidner i visse tilfælde kan være i strid med konventionen, men at der i dette tilfælde er tale om en såkaldt paragraf 19-situation efter Sundhedslovens paragraf 19; At hvis en patient, "der midlertidigt eller varigt mangler evnen til at give informeret samtykke (...), befinder sig i en situation, hvor øjeblikkelig behandling er påkrævet for patientens overlevelse (…) kan en sundhedsperson indlede eller fortsætte behandling uden samtykke fra patienten (…)".

Kun afbrudt af undertrykte host hørte man igen og igen lyden af de otte dommeres bladren i de tykke materialesamlinger under det hvælvede loft i retssalen på Slotsholmen i midten af København.

Det var lige indtil, det blev Tyge Triers tur til at fremlægge sin side af sagen. Da han i første omgang bad dommerne om at kaste et nøje blik på en række billeder af den nu afdøde mand, måtte hustruen tage brillerne af og duppe kinderne med et sammenknuget papirtørklæde, mens hendes datter lagde hånden på hendes skulder.

Hospitalet burde have lyttet til hustruen, da hun informerede personalet om, at han hellere ville miste sit liv end at modtage behandlingen, lød det fra Tyge Trier til dommerne. For hun var den fuldmægtige, der understregede, hvad manden havde angivet i sit forhåndsdirektiv, eller blodkort, som det også hedder:

"Ved ulykken bar manden blodkortet i en lomme på forsiden af sine blå canvasbukser. Højesteret kan efter min opfattelse ikke komme frem til andet end det resultat, at når han går rundt med kortet på sig, så er det hans seneste ønske. Hvis vi mener, at vi har et frihedsbegreb i Danmark, så bestemmer en 67-årig mand fra Randers selv over sit liv. Hvis han ikke ønsker at få blod, så skal det respekteres af domstolen. Tag forhåndsdirektivet alvorligt!," sagde forsvarsadvokaten til spredte nik fra familien bag ham.

I en pause diskuterede et par af de fremmødte sympatisører med Jehovas Vidner sagens udvikling.

"Vores advokat var noget mere interessant end ham den første. Men det kan selvfølgelig også være, fordi vi er enige med ham,” sagde en kvinde.

”Når jeg syntes, han havde slået et godt argument fast, så kiggede jeg over på de andre advokater, som så ud til at skrive alt muligt ned til deres forsvar. Det er bare så vigtigt, at sagen ender med, at vi får at vide, at forhåndsdirektivet er gældende. Ellers kan det være lige meget, og det er ikke særligt betryggende," svarede en anden, som fremhævede det principielle i sagen set fra Jehovas Vidners side.

Efter planen falder der dom i sagen på tirsdag i næste uge.