Journalist: Da en præst bad for mig, mærkede jeg engle slå ring om mig

Kirsten Elley var blevet skilt, havde sagt en attraktiv lederstilling op og havde svært ved at se en vej videre i livet. Men da en præst bad for hende, skete der noget, som styrkede hendes tro og gav hende en ny form for ro i livet