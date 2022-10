Jurister afviser kirkelige ledere: Præster kan godt melde sig selv til Datatilsynet

Inden længe vil flere af landets sognebørn måske opleve at åbne deres postkasse – den fysiske eller digitale – og finde en uopfordret undskyldning. Med beklagelsen følger en kedelig oplysning om, at de pågældende sognebørns fortrolige eller personlige oplysninger er blevet delt i en lukket Facebook-gruppe for præster.

Flere af de, endnu uvidende, involverede kan se frem til en undskyldning, efter at Kirkeministeriet er gået ind i den omtalte sag, hvor over 1200 præster har kunnet læse og dele private detaljer om sognebørn såsom dødsfald, konfirmanders tøj og diagnoser hos børn i en gruppe på det sociale medie.