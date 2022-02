Jurister: Dom om blodtransfusion kan ende i menneskeretsdomstol

Efter Højesteret tirsdag slog fast, at det ikke var ulovligt at give et bevidstløst medlem af Jehovas vidne en blodtransfusion, overvejer enken nu at rejse sagen ved europæisk domstol. Usikkert om dommen vil omstødes, vurderer eksperter