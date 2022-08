Kallistos Ware var i manges øjne den største teolog efter Anden Verdenskrig. Nu er en af Vestens store ortodokse stemmer er blevet tavs

Den elskede metropolit og åndelige munkefader er død, og dermed har vi mistet den måske største eksponent for ortodoks teologi og mystik igennem mere end et halvt århundrede i Vesten

Det er sjældent, at et menneske bliver erklæret død, inden vedkommende faktisk er det. Men det var tilfældet for den store ortodokse teolog og metropolit Kallistos Ware i ugerne, før han gik bort. Pludseligt spredte der sig et rygte på internettet. Mindeopslag, kondolencer, anekdoter og billeder af den højt respekterede og lærde tidligere professor på Oxford University blev delt på Facebook, inden rygtet endeligt blev dementeret af de personer, der passede ham i hjembyen Oxford. De skrev: ”Kallistos er stadigvæk i live, han har brug for alle jeres bønner.”

Men i onsdags blev det et faktum, at den elskede metropolit og åndelige munkefader er død, og dermed har vi mistet den måske største eksponent for ortodoks teologi og mystik igennem mere end et halvt århundrede i Vesten. Han var i manges øjne den største teolog efter Anden Verdenskrig, som påvirkede ikke kun ortodokse, men en langt bredere kreds af kristne.