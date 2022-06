Kan staten kræve rapporter af menighedsråd? Kirkeministerens indgreb i domkirke skaber bekymring

Kirkeministerens rolle er ofte blevet sammenlignet med en pedel, der - i det skjulte - sørger for at skabe de bedste rammer for folkekirken, men ellers lader de lokale menighedsråd og præster passe sig selv. Men måske har kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) tænkt sig at indtage en anden og mere aktiv rolle i folkekirkens indre anliggender.

Det har i hvert fald overrasket flere i folkekirken, at kirkeministeren har krævet, at menighedsrådet i Københavns Domkirke skal redegøre for dets håndtering af en sag om seksuelle krænkelser af en mindreårig, som skulle være begået af en medarbejder i 1990’erne. Det siger næstformand i Landsforeningen af Menighedsråd Inge Kjær Andersen, der kalder tiltaget "bekymrende":