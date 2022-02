Katolsk præst blev døbt forkert: Udløste en kædereaktion af ugyldige ritualer

Hvad der skulle have været en hyggelig stund endte i fortvivlelse, da pastor Matthew Hood fra Michigan i USA havde fundet en video fra sin egen dåb, som han ville gense med sin far.

“Vi døber dig i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn,” lød det fra den katolske diakon i den tre årtier gamle optagelse.

Det var en fremmedgørende følelse. Selvom jeg fulgte Herren, var jeg ikke kristen. Og jeg var ikke præst Matthew Hood Præst

Og dér vidste Matthew Hood straks, at den var gal. For den unge pastor, der få år forinden var blevet færdiguddannet som præst, var udmærket klar over, at det retteligt hedder “jeg” og ikke “vi døber dig”.

Det chokerende gensyn med dåbsvideoen blev ifølge det amerikanske medie CBS begyndelsen på en lang sag. Det er siden kommet frem, at den pågældende diakon, som var tilknyttet Sankt Anastasia Kirken i Detroit fra 1986 til 1999, har op mod 800 fejlbehæftede dåb på samvittigheden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efterfølgende har Vatikanet afgjort, at fortalelsen ugyldiggør dåbsritualet, som derfor må gentages - i samtlige 800 tilfælde.

For Matthew Hood, som siden dåben i 1990 var gået igennem de øvrige sakramenter og havde uddannet sig til præst, udløste afgørelsen en dominoeffekt, som fik alvorlige konsekvenser. Ikke alene var hans egen dåb, og dermed hans egen præsteuddannelse, med ét ugyldig. Det samme gjaldt alle de ritualer, han selv havde forestået i sine tre år som præst.

“Jeg var chokeret og trist, da jeg fandt ud af det. Det var en fremmedgørende følelse. Selvom jeg fulgte Herren, var jeg ikke kristen. Og jeg var ikke præst,” har Matthew Hood siden fortalt The Detroit Catholic.

"Hvad ville Jesus have gjort?"

Sagen har ifølge CBS vakt forvirring og vrede blandt kirkegængere i Sankt Anastasia Kirken. Ved et efterfølgende møde i kirken undrede flere sig over, hvorfor kirken insisterer på at følge reglerne så nøjagtigt, når sagerne fandt sted for mere end 20 år siden.

"Hvad ville Jesus have gjort," spurgte en blandt andet ifølge CBS.

Skønt det snart er to år siden, at Vatikanet kom med deres afgørelse i sagen, har ærkebispedømmet i Detroit fortsat travlt med at kontakte de sognebørn, som i princippet er nødt til at blive døbt igen. Indtil videre er 71 dåb blevet omgjort, mens 47 stadig er i gang med processen. 455 personer har endnu ikke reageret på ærkebispedømmets henvendelser.

Sagen, som først nu er blevet taget op i amerikanske medier, minder til forveksling om en lignende affære, som Kristeligt Dagblad tidligere har beskrevet. Her måtte en katolsk præst fra staten Arizona trække sig fra sin stilling, efter at han blev afsløret i at have begået netop samme fejl gennem 20 år.

Kirkens 2000 årige tradition sætter normerne, og på det grundlag må vi sige, at der en rigtig måde og en forkert måde at gøre tingene på. I sidste tilfælde kan selv dåben drages i tvivl. Og det må ikke ske Gregers Mærsk-Kristensen Katolsk præst

Men i sagen fra Detroit er der om muligt endnu mere på spil, da en af de forurettede selv er præst. Det vurderer kirkeanalytiker og forfatter Andreas Rude, som kommenterer katolske forhold for blandt andet Kristeligt Dagblad.

“Hvis man teknisk set aldrig har været kristen, hvordan kan man så gå igennem de øvrige sakramenter? Hvordan kan man blive præsteviet? Og hvordan kan man selv administrere sakramenter, fejre messe og så videre? Det kræver bare én fejl fra begyndelsen, så er resten pludselig principielt ugyldigt.”

Andreas Rude forventer ikke, at en sag som denne ville have haft de samme konsekvenser i den lutherske kirke. For hvor en præst i den danske folkekirke på visse punkter er at sammenligne med en embedsmand, bliver den katolske præst, når han forvalter sakramenterne, nærmere set som repræsentant for Kristus selv.

Derudover er det langt lettere for en national folkekirke rent administrativt at rette fejl, end det er for en verdensomspændende religiøs organisation med mere end én milliard medlemmer.

“I en kirke, der er så stor som den katolske, som går på tværs af alle mulige politiske systemer og kulturer, er man nødt til at være helt klar i formuleringerne. Der er nødt til at være klare rammer, som holder det hele sammen” siger Andreas Rude.

En rigtig og en forkert måde

Selvom der er brug for klare rammer, er der dog alligevel en grænse for, hvor pedantisk den katolske kirke bør være i forhold til sager som denne, mener Andreas Rude.

“Vatikanet kunne have været snedige og sagt, at det er ulovligt at bruge en upræcis dåbsformular, men at dåben selv er gyldig. Det er en skelnen, som man før har haft i den katolske kirke i andre sammenhænge,” siger han og fortsætter:

“Når man vælger den løsning, som man har valgt, er det næsten som at reducere dåben til et spørgsmål om det rigtige password. Altså at hvis man ikke lige akkurat bruger de rigtige ord, så kommer man ikke ind i systemet. Og det har nok ikke været Vatikanets hensigt.”

Eller har det? Gregers Mærsk-Kristensen, der er sognepræst ved Sankt Michaels Kirke i Kolding, har gennem sine næsten 20 år som katolsk præst administreret utallige dåb. Han ser anderledes på Vatikanets beslutning.

“Bibelen og kirkens 2000 årige tradition sætter normerne, og på det grundlag må vi sige, at der en rigtig og en forkert måde at gøre tingene på. I sidste tilfælde kan selv dåben drages i tvivl. Og det må ikke ske.”

Så du kan godt forstå Vatikanets beslutning?

“Absolut. Man bliver nødt til at forholde sig til, om dåben er sket i 'vores' navn eller i Jesu navn. I en dåb agerer præsten, diakonen eller en anden person i Jesu sted. Det er ikke en tilfældig gruppe mennesker, der døber i deres eget navn. Nej, det er Jesus, der døber i Den treenige Guds navn."

"Der er noget overvældende stort over, at et menneske i dåbsøjeblikket virker i Kristi sted. Set i lyset af dette store skal det selvfølgelig gøres på den rigtige måde, så ingen bagefter kan være i tvivl om dåbens gyldighed.”