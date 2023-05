Kendt præst protesterer: Jeg har set Gerda Jessen langsomt blive nedbrudt og føle sig nødsaget til at sige op

Efter at have overværet forløbet, der førte til Gerda Jessens opsigelse, kan præst Morten Aagaard ikke være med til at vælge en ny domprovst I Aarhus. Derfor forlader han centralt udvalg, skriver han i et brev