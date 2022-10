Kirke omdanner pløjemark til frugtbar skov: Vi synes, det giver mening at give tilbage til naturen

Når man i dag går gennem kirkegårdslågen fra Sandby Kirke på Lolland, havner man på en ukrudtsmark med et væld af mælder og mælkebøtter. Mest af alt ligner det en gigantisk køkkenhave, der er vokset ejermanden over hovedet.

Men om en årrække vil ukrudtet været fortrængt af de 45.000 nyplantede træer, der indtil videre blot stikker op af jorden som spinkle grene. Når man til den tid passerer kirkegårdslågen, kommer man ind i en skov præget af både grønne egetræer og bugnende frugttræer. Den rodede ukrudtsmark med et højt hegn omkring er nemlig den spæde begyndelse på en ny kirkeskov, der blev plantet i det sene forår i år på kirkens landbrugsjord. Målet er både at give sognebørnene et dejligt sted at være og kirken et godt sted at holde alternative gudstjenester og andre kirkelige arrangementer, forklarer sognepræst Janne Svensson.