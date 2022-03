Kirkeklokkerne blev gjort tavse i byen Dolina. Nu er det en international sag om religionsfrihed

Kirkeklokkerne er blevet tavse i den lille by Dolina uden for Trieste i det nordøstlige Italien. Til gengæld bliver striden mellem tilhængere og modstandere af klokkeringningen fra Sant’Ulderico-kirken mere og mere højrøstet, og kirkeklokkerne er nu ved at blive et internationalt spørgsmål, efter at otte slovenske EU-parlamentarikere har bedt EU-Kommissionen om at behandle sagen som et brud på religionsfriheden.