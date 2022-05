Kirkeleder fra Zimbabwe: Hyklerisk at velgørende europæere tager ressourcer fra lokale afrikanere

Afrika kan først klare sig selv den dag, afrikanske kristne gør evangeliet til deres eget og ikke længere læser det igennem den hvide mands øjne. Det budskab vil Kenneth Mtata gentage til sine dages ende. Som lutheraner og siddende generalsekretær i Zimbabwes kirkeråd siden 2016 har han stået på mål for selvsamme i mange år.

"Den kolonialisering, vores slægter led under, fortsætter med at udspille sig i dag. Tag for eksempel vestlige missionærer, der kom til kontinentet for på formynderisk vis at udbrede budskabet om Gud. I deres øjne var de lokale uvidende, og missionærerne lærte dem at sætte lighedstegn mellem evangeliet og vestlig civilisation, selvom alt, de gjorde, var at udbrede vestlig kultur på de lokale traditioners bekostning," siger den afrikanske kirkeleder, som på tidspunktet for dette interview befinder sig i Berlin, men inden længe bevæger sig mod Danmark. Her er han en af hovedtalerne på den kirkelige festival "Himmelske Dage" i Roskilde Stift fra den 26. til den 29. maj.