Kirkeminister om fravalg af kvinder: Jeg ønsker ikke at gennemføre noget, som betyder, at folkekirken knækker over

Skal undtagelsen fjernes?

Personligt er jeg imod diskrimination på baggrund af køn, uanset hvor det foregår. Men jeg har samtidig også et politisk ansvar som minister for vores folkekirke. Og ligesom mine forgængere har jeg respekt for, at folkekirken skal kunne favne bredt. Det er jo også derfor, vi har denne undtagelsesbestemmelse. Men jeg er klar til at drøfte en fjernelse, hvis jeg vurderer, at kirken ønsker det og er klar til det.