Kirkeminister reagerer på kritik: Vil sikre stort fokus på sagsbehandling

Efter kritik af sagsbehandling har kirkeminister Louise Schack Elholm (V) bedt sit ministeriet om at sikre et stort fokus på at besvare og behandle henvendelser "inden for rimelig tid" og at informere de berørte parter om, hvornår der kan forventes svar