Efter at det kom frem, at flere medlemmer i en lukket Facebook-gruppe for præster har delt personlige oplysninger om sognebørn, reagerer Kirkeministeriet nu.

I et brev sendt til alle folkekirkepræster den 12. oktober pålægges disse at indberette egne eventuelle brud på tavshedspligten, ligesom der i brevet er vedlagt et skema, som kan bruges til at give besked til dem, hvis oplysninger præsterne har delt.