Kirken blev renoveret for 12 millioner kroner. Nu falder flager af maling fra loftet

Det kostede 12 millioner kroner, da Hørsholm Kirke for nylig skulle renoveres, og i september kunne kirken endelig slå dørene op igen efter at have været lukket i et år.

En renovering, som samtidig skulle markere kirkens 200 års jubilæum.

Men pludselig faldt noget ned fra loftet. Små flager af hvid maling rev sig løs og landede på kirkebænkene.

Næste års bryllupper og konfirmationer er ikke i fare, men det tvinger menighedsrådet til atter at lukke kirken fra den 1. januar 2025. Det skriver mediet Licitationen.

Den nyligste renovering drejede sig om kirkens marmorsøjler, men også loftet fra 1823, som havde slået sprækker, skulle gennemgå en omfattende reparation.

Et spørgsmål er dog fortsat ubesvaret. Der er nemlig ikke fundet en forklaring på, hvordan det nyrenoverede loft pludselig krakelerede – også selvom der ifølge menighedsrådsformanden har været flere bud: Er det mon tonerne fra orglet eller fugt, der står bag skaderne?

Derfor har byggerådgiveren bag renoveringen, Erik Arkitekter, henvendt sig til Teknologisk Institut, som nu skal undersøge, hvad der er sket, og hvordan man kan sikre sig, at det ikke sker igen, når loftet skal repareres på ny.

“Den metode, der er blevet brugt til at renovere loftet, er anvendt i talrige tilfælde før. Hverken vores byggerådgiver eller maler har mødt problemet, som de ser i Hørsholm Kirke,” siger Jens Ring, som er menighedsrådsformand i kirken, til Licitationen.

Uvist er også, hvor meget den nye renovering kommer til at koste.

Her er det Hørsholm Kirke indefra. Billedet er taget under en temagudstjeneste om Leonard Cohen i 2019. Foto: Iben Gad

I Kristeligt Dagblads konkurrence "Danmarks smukkeste kirke", som blev holdt i sommer, løb kirken nord for København med en sjetteplads.

Flere steder i landet står kirker over for omfattende renoveringer, men det kan være vanskeligt for menighedsråd at finansiere dem. Derfor har Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter i samarbejde med blandt andet Nationalmuseet udviklet en ny model, som skal gøre det lettere at prioritere renoveringerne af landets kirker. Det ændrer dog ikke, at det fortsat er svært at finde de store pengebeløb.

I Frederikshavn Kirke venter en stor renovering. For blot seks år siden brugte Aalborg Stift 19 millioner kroner på at reparere kirkens beskadigede hvælvinger, og nu er det kirkespirerne, som imod forventning skal have en overhaling.

Her håber menighedsrådet, at prisen kan presses ned på 10 millioner kroner, men vurderingen er, at renoveringen kan løbe op i 16 millioner kroner.