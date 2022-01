Kirken diskuterer guds-tjenesten. Men Bent Flemming Nielsen er bange for, at noget af fortryllelsen går tabt i debatten

Den traditionelle gudstjeneste er så anderledes fra alt andet i hverdagen, at den opleves som fortryllende, siger den bogaktuelle teologiprofessor Bent Flemming Nielsen. Han frygter, at noget af gudstjenestens særlige karakter kan gå tabt i den folkekirkelige liturgidebat

Da den nu pensionerede teologiprofessor Bent Flemming Nielsen en søndag for mange år siden havde sin 8-årige datter med i kirke, spurgte hun, om det var noget særligt vand, der blev brugt ved dåben. Næ, det var såmænd blot vand tappet fra hanen, svarede Bent Flemming Nielsen. Men han kunne ikke lade være med at tænke over datterens spørgsmål. Til trods for, at hun næppe forstod meningen med gudstjenestens liturgi, havde hun en intuitiv fornemmelse af, at der foregik noget anderledes og særligt, hvor man ikke bare brugte postevand.