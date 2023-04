Kirken i England vil behandle enlige med mere værdighed: Jesus var jo også single

Singler fortjener at blive behandlet med lige så meget værdighed som personer i faste parforhold. Det konkluderer den engelske statskirke, Church of England, i en ny rapport ifølge The Guardian.

Begrundelsen er ganske simpel: Jesus var jo også single.

"Jesu egen enlighed bør sikre, at kirken hylder singler og ikke betragter dem som mindre værd end par. Evnen til at give og modtage kærlighed er vigtig for alle," lyder det blandt andet i den 236-sider lange rapport “Love Matters”, som tegner et billede af den moderne britiske familie.

Forfatterne bag rapporten lægger vægt på, at singletilværelsen også kan være et bevidst tilvalg, og at singler bør respekteres på lige fod med alle andre – uanset hvad, der ligger til grund for deres valg af livsstil.

Rapporten, som ærkebiskopperne af Canterbury og York har bestilt, fremhæver, at det blandt kirkens sognebørn kan blive betragtet som noget skamfuldt ikke at være en del af en traditionel kernefamilie.

"Vi har hørt, hvor sårende det kan være, når antagelser om nødvendigheden i at leve i en familie synes at antyde, at det er mindre ønskværdigt at være single, og at andre familieformer er bedre."

Men den forestilling har ikke hold i den kirkelige virkelighed, fastslår rapporten. For selvom Jesus erklærede, at ægteskabet var helligt, levede han i cølibat og blev aldrig selv gift. Datidens familiesyn var mere flydende, end vi i dag antager, fremhæver rapporten.

"I evangelierne finder vi enlige husstande, venskabsgrupper, søskende, der bor sammen, mennesker, der har været gift flere gange, samboende par, husstande med flere generationer samt forældre og deres børn. Jesus anerkendte den biologiske familie, men afviste også at give den en fremtrædende plads.”

Det er ikke kun de enlige, som skal behandles med mere værdighed ifølge den nye rapport. Det skal andre alternative familiekonstellationer også, og ifølge rapporten står kirken med en unik mulighed for at “gentænke et mangfoldigt samfund, hvor alle familier og kærlige forhold værdsættes og styrkes.”

Hvad er en "familie" egentlig?

"At blive betragtet som 'familie' kræver ikke en bestemt type forhold eller en bestemt familieform. Det afgørende er dybden af forbindelserne og den støtte, som man altid kan regne med,” lyder det.

Konkret foreslår rapporten, at kirken bliver bedre til at tilbyde støtte til par i alle afstøbninger. Også til dem, som ikke ønsker at blive gift ved en kirkelig ceremoni. Derudover opfordres den engelske regering til at investere i vejledning og støtte til par, der står overfor problemer.

Opfordringen til at respektere alternative familiekonstellationer er ifølge The Guardian endnu et brud med den britiske kirkes traditionelle fokus på klassiske familieværdier. For tyve år siden begyndte kirken at vie fraskilte, og fra i år giver kirken også sin velsignelse til homoseksuelle par, som i forvejen er blevet gift ved en ikke-kirkelig ceremoni. Kirken afviser dog fortsat at vie homoseksuelle par i kirken.

Kirkens rapport kommer i en tid, hvor enlige husstande er mere udbredte end nogensinde før. Andelen af briter, som bor alene, er i de seneste år steget markant, og i Skotland, hvor singlelivet er mest udbredt, bor 36 procent for sig selv.

Vi har i samme periode set en lignende udvikling herhjemme, hvor antallet af eneboere er endnu højere. Ifølge tal fra 2021 bor 38 procent af danskerne alene, og dét tal stiger støt år for år.