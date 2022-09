Kirker holder fast ved russerne trods kritik

Alvoren var til at mærke, da den tyske præsident gik på talerstolen under Kirkernes Verdensråds 11. generalforsamling i Karlsruhe, Tyskland. Frank-Walter Steinmeier tordnede imod de russisk-ortodokse i salen. For trods kritik var russerne stadig tilstede som medlem, da en af verdens største kirkelige organisationer holdt møde.

"Den russisk-ortodokse kirkes ledelse har stillet sig bag krigsforbrydelserne mod Ukraine," lød det i talen, der også beskyldte russerne for at have en "totalitær ideologi forklædt som teologi".