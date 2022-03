Kirker i hele landet vil hjælpe flygtninge fra krigen i Ukraine: ”Vi har fået en eksplosion af henvendelser”

I disse dage gør landets kirkefolk klar til at modtage ukrainske flygtninge og samler ind til nødhjælp i det krigsramte land. Men man skal være varsom med at træde ”gode kræfter” over tæerne, når man vil hjælpe, siger præst