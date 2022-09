Kirker slukker for lyset, men er usikre på ministeriets krav: Kan det betale sig?

Stjernekiggere får gode vilkår i det kommende halve år, når offentlige bygninger skruer ned for lyset for at spare på strømmen. Det gælder også i folkekirken, hvor mange menighedsråd på tværs af landet allerede nu følger den anbefaling, som Kirkeministeriet udsendte for nylig med en opfordring til at skrue ned for varmen samt at slukke for "unødvendig udendørsbelysning af facader" som eksempelvis projektører, der oplyser kirker i løbet af vinterhalvåret.

I kirken i St. Dalby i Østjylland, som hører under menighedsrådet i Hedensted, har man taget opfordringen til sig. Her har man slukket for landsbykirkens projektører, fortæller menighedsrådsformand Kjell Palmelund Laursen.

"Vi skal som kirke også være med til at spare på energien, så der er selvfølgelig noget signalværdi i, at vi slukker lyset. Jeg ved dog ikke, hvor stor besparelsen er, for vi har faktisk led-pærer i projektørerne," siger formanden med henvisning til, at led-teknologi er en væsentligt mere energieffektiv lyskilde end konventionelle pærer.