Kluge-kendelse sætter menighedsråd i vanskelig situation

Egentlig var malerierne tænkt som en fonds-gave til orglet i Sct. Peders Kirke i Næstved. Men efterhånden har gaven udviklet sig til lidt af en hovedpine for menighedsrådet.

Malerierne har det seneste års tid været centrum for en bitter strid mellem menighedsrådet og kunstneren Thomas Kluge. Menighedsrådet har påført en guldkant øverst på de to malerier, hvilket Thomas Kluge er meget imod. Og i sidste uge fik han byrettens ord for, at guldkanterne har krænket hans kunstneriske rettigheder, og menighedsrådet fik forbud mod at vise billederne med guldkant på.