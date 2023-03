Kommunaldirektør om skrottet omskæringspjece: En sundhedsplejerske skal ikke være politisk

Efter et halvt års arbejde med en pjece, der skulle advare om de potentielle risici ved omskæring, valgte Ballerup Kommune for nylig at skrotte projektet med øjeblikkelig virkning. Det forklarer sundhedsdirektør Mette Mortensen