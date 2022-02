Krænkede hospital religionsfriheden, da Jehovas vidne fik blodtransfusion? Nu er der faldet dom i sagen

Det var ikke ulovligt, da et medlem af Jehovas Vidner i 2014 fik blodtransfusion, skønt der i hans journal stod, at han ikke ville modtage det. Dommen faldt i Højesteret tirsdag

Et medlem af Jehovas Vidner fik ikke krænket sine menneskerettigheder, da han efter en faldulykke i 2014 modtog en blodtransfusion, mens han var bevidstløs på et hospital. Det fastslog Højesteret tirsdag ved et retsmøde på Slotsholmen i midten af København.