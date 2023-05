Krænkeres opførsel er sjældent en velbevaret hemmelighed. Hvorfor bliver de ikke stoppet?

Den nu tidligere fagforeningsformand Lizette Risgaard er blot det seneste eksempel på, at grænseoverskridende opførsel hos fremtrædende personer ofte har været kendt i årevis. Det er et velkendt fænomen, at der ikke gøres nok for at stoppe grænseoverskridende adfærd fra en leder, lyder det fra eksperter