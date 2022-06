Kristen musikfestival tiltrækker flere tusinde unge: ”Det er Helligånden, der gør forskellen”

På Å-festival mødes flere tusinde unge for at høre kristen musik i mange genrer og nyde et fællesskab, hvor alkohol er bandlyst, men deltagerne oplever en anden form for rus

Både kaffemaskine og toaster er tændt, og der er kaffekopper, en ketchupbøtte og et par indbundne bibler på bordet. Solen er så småt ved at bryde gennem det tynde skydække, og der er lunt i forteltet til campingvognen, hvor de fire jævnaldrende veninder overnatter under årets Å-festival i Sdr. Felding i Vestjylland. Den lille by, som ligger midt mellem Skjern, Grindsted, Videbæk og Herning, har omkring 1500 indbyggere. Men i pinsen stiger indbyggertallet med flere tusinde, når Danmarks største kristne musikfestival, Å-festival, løbet af stablen over tre dage. Deltagerne er især unge, fra efterskolealderen og op, men der er også børnefamilier og ældre iblandt.

”Vi er kommet her, siden vi var teenagere. Vi har i hvert fald været her 6-7-8 gange,” fortæller Emma Skovgaard Nielsen, der er 23 år og læser til bygningsingeniør.