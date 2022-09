En ny aftale er tirsdag landet om en reform af læreruddannelsen. Bag aftalen står regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti samt Enhedslisten og Alternativet.

Af aftalen fremgår det blandt andet, at de kommende lærere fremover får mellem to og fire timers undervisning mere om ugen, skal mere i praktik og have mere feedback og vejledning.