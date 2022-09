Kristendom taber terræn i Guds eget land. Men det fører næppe til ateisme

Da engelske protestanter i 1620 rejste fra Europa til den nye verden i Amerika på skibet Mayflower, søgte de først og fremmest frihed for deres kristne tro. De såkaldte puritanere gjorde oprør mod den engelske kirke og kunne derfor ikke leve i fred i England. Intet sted i Europa herskede der dengang fuld religionsfrihed. Mayflower blev både symbol på den tidlige europæiske kolonisering af Amerika og på de mange mennesker, der søgte dertil for at kunne udleve deres tro i frihed. De overlevende udvandrere fra skibet holdt et festmåltid efter det første år i Amerika. Dette måltid er siden blevet amerikanernes måske vigtigste højtid, Thanksgiving. Det er ved dette måltid, at man takker Gud for alt det, man har fået i livet, ikke mindst frihed.

Da Amerikas Forenede Stater fik sin demokratiske forfatning i 1789, kom beskyttelsen af det enkelte menneske, herunder dets religionsfrihed, til at stå helt centralt. Det samme gjorde adskillelsen af stat og kirke. USA blev skabt af kristne mennesker, der søgte beskyttelse mod forfølgelse fra staten. Derfor blev statens vigtigste opgave i USA at sikre det enkelte menneske religionsfrihed. Det kom til at betyde, at godt nok adskiller USA stat og kirke, men kristendommen kom til at præge amerikanerne og det amerikanske samfund dybt. “In God we trust”, står der på alle dollarsedler. “Vi stoler på Gud”.