Kristent Netværk for Udfordret Seksualitet: Vi skal ikke ud og omvende nogen i homomiljøet, men vi anbefaler cølibat

De grundlæggende holdninger har ikke ændret sig, siden muligheden for at vie homoseksuelle blev indført i folkekirken for 10 år siden. Homoseksuelle og “folk med homoseksuelle følelser” anbefales at leve i afholdenhed, hvis de beder om rådgivning fra eksempelvis den indremissionske rådgivningsside AdamogEva.dk.

Alligevel er der sket noget i de konservative kristne kredse, hvis man spørger nogle af de aktører, der var imod indførelsen af vielserne i 2012. Flere aktører og stemmer har meldt sig på banen, og det er blevet mindre tabufyldt at tale om. Det mener blandt andre Vibeke Sode Hjorth, der er leder og redaktør af AdamogEva.dk.