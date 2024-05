Kritik af ”grotesk” kursus for religiøse forkyndere: ”De deltog i kurset, men har jo ingenting forstået”

Et obligatorisk kursus for forkyndere skulle forhindre, at særligt muslimske forkyndere undergraver danske love og værdier. Men ingen tjekker, om forkynderne lærer noget, eller om de overhovedet kan forstå sproget, lyder kritikken. Kirkeminister lægger op til forbedring på området